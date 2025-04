Atletica, Palmisano riparte dal personale sui 5.000 metri di marcia

Antonella Palmisano, campionessa olimpica sui 20 km di marcia a Tokyo 2020 ma anche europea sulla stessa distanza negli Europei di Roma 2024, ha debuttato nella nuova stagione agonistica con una prova in pista sui 5.000 metri a Ceprano, in provincia di Frosinone, chiudendo la vittoriosa gara con il crono di 20'44'13 che rappresenta anche il suo personale su una distanza peraltro non disputata dall'ottobre del 2020 quando fece 21'00"00. L'icona azzurra della marcia è appena rientrata, venerdì mattina, dal raduno di oltre tre settimane passate in altura a Windhoek, in Namibia, in attesa del primo grande evento internazionale del 2025 rappresentato dagli Europei a squadre di Podebrady, il 18 maggio prossimo nella Repubblica Ceca, con l’obiettivo puntato sui Mondiali di settembre a Tokyo.