Atletica, Osakue e Fantini punte di diamante della squadra azzurra nella Coppa Europa di lanci

La 24esima edizione della Coppa Europa di lanci per squadre nazionali si svolgerà sabato 15 e domenica 16 marzo a Nicosia, nell'isola di Cipro, con la presenza di 19 Paesi nelle 8 discipline tra maschili e femminili dei lanci, con proprio tra le donne le protagoniste azzurre più attese quali la finalista olimpica del disco Daisy Osakue, e la campionessa europea del martello Sara Fantini, ma anche tra gli uomini Nick Ponzio sesto ai recenti Euroindoor nel getto del peso, e Giovanni Frattini specialista in grande crescita del giavellotto. La squadra italiana gareggerà sia nella categoria assoluta che in quella under 23, per cui alla fine ci saranno quattro differenti classifiche finali per nazioni, tra uomini e donne.