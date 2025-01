Atletica, Orsoni e Curiazzi campioni italiani nella 35 km di marcia

Il 25enne Riccardo Orsoni ha conquistato il titolo italiano nella 35 km di marcia nel corso dei campionati nazionali disputati sulle strade di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, migliorando di oltre 3 minuti il suo personale con il tempo di 2h27'20, che gli vale il minimo di partecipazione per i prossimi Mondiali di settembre a Tokyo, fissato a 2h28'00. Nella prova femminile sulla stessa distanza, che dal 2026 è stata cancellata dal calendario delle discipline internazionali da World Athletics che ha introdotto la gara su quella dei 42,195 km tipici della maratona, successo della 32enne Federica Curiazzi con anche lei il proprio personale migliorato di circa 4 minuti, grazie al tempo di 2h45'33 che le permette, come per Orsoni, di garantirsi lo standard per i mondiali in Giappone di settembre.