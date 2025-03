Atletica, Onorato: Maratona Roma da record, 10mila stranieri in più

"La 30/ma edizione della Maratona di Roma è quella dei record, con oltre 50 mila iscritti che nel weekend correranno per le strade e vivranno il villaggio gratuito al Palazzo dei Congressi. Sarà una festa sociale e sportiva per la città e per i tantissimi partecipanti che arriveranno dall'estero per l'evento. Mai c'è stato un numero così elevato di stranieri: sono oltre 22 mila, 10 mila in più rispetto all'anno scorso e, solo nella corsa competitiva sui 42,1 km, rappresentano oltre il 60% del totale. Le corse su strada si confermano un asset fondamentale per Roma". Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. "Sono una vetrina promozionale, generano posti di lavoro e indotto per il territorio: la proiezione delle ricadute economiche è stimata in 75 milioni di euro, in aumento rispetto ai 50 milioni del 2024. Inoltre hanno un prezioso valore solidale e sociale, con tante iniziative volte a sensibilizzare le persone sull'importanza delle prevenzione e di corretti stili di vita. Ringrazio gli organizzatori per l'impegno e per una qualità sempre crescente: inoltre passare da 7500 tunnel del 2021 agli oltre 28 mila del 2025 è un grande traguardo. Vogliamo continuare a supportare la Maratona di Roma le perché potenzialità sono immense: nessuno al mondo vanta un percorso come il nostro, un museo a cielo aperto", ha aggiunto.