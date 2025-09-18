Atletica Mondiali, Lyles vola in finale nei 200 maschili con uno strepitoso 19"51 di miglior crono dell'anno

Lo statunitense Noah Lyles, tre volte campione del mondo dei 200 metri maschili nelle precedenti edizioni dei campionati, offre una straordinaria dimostrazione di efficienza vincendo nettamente la sua semifinale sul mezzo giro di pista con il tempo di 19"51, con cui migliora la sua miglior prestazione annuale dell'anno sulla distanza di 19"63 realizzata in occasione dei Trials USA, e risponde al giamaicano Bryan Levell che nella semifinale precedente aveva a sua mostrato una grande condizione, chiudendo davanti a tutti senza problemi in 19"83. La finale per il titolo di domani 19 settembre alle 15,06 ora italiana sembra dunque riservata a questi due velocisti, mentre per il terzo posto sul podio la lotta dovrebbe certamente essere tra il botswano campione olimpico Letsile Tebogo e l'altro USA Kenny Bednarek, oggi rispettivamente a 19"95 e 19"88. Il 17enne australiano Gout Gout ha chiuso in quarta posizione la sua gara con il tempo di 20"36 terminando la sua prima grande esperienza in un massimo campionato mondiale.