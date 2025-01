Atletica, Molinarolo sale a 4,60 nell'asta donne di Padova

Elisa Molinarolo, brillante finalista olimpica di Parigi 2024 nel salto con l'asta femminile, dimostra subito una buona condizione nella seconda gara della nuova stagione, e supera l'eccellente misura di 4,60 al primo tentativo nel corso di un meeting disputato al Palaindoor di Padova, così come aveva fatto con la precedente quota a 4,50, mentre alla fine sbaglia tre volte i 4,67 che avrebbero anche rappresentato il suo nuovo personale al coperto di 4.66, che è anche il primato italiano indoor della specialità. Per la 30enne saltatrice veneta, sesta nei giochi a cinque cerchi, il mondiale stagionale e una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni, da lei così commentata: "Doveva essere un'altra gara test per vedere se inizio a tornare sui miei passi e non mi aspettavo assolutamente di saltare questa misura, perciò direi che sono felice". Tra un paio di settimane la prossima uscita agonistica, il 24 gennaio a Rouen in Francia.