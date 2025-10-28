Atletica: Milano Marathon cambia, via da corso Sempione

Una nuova partenza per la Wizz Air Milano Marathon 2026. La maratona di Milano, in programma il 12 aprile 2026, prenderà il via per la prima volta da Corso Sempione mentre restano confermati gli arrivi in piazza Duomo per la maratona e in via Palestro per la staffetta. Un cambiamento, spiegano gli organizzatori, "resosi necessario proprio per l'aumentare del numero di partecipanti". Sono infatti oltre 5mila gli iscritti alla maratona con l'obiettivo fissato di stabilire il nuovo record della manifestazione, con 15mila runner ai nastri di partenza.