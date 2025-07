Atletica, Mihai vittoriosa nei 10.000 metri di marcia degli europei under 23 a Bergen

Alexandrina Mihai, marciatrice italiana di origini moldave, ha vinto con il tempo di 43'49"55 i 10.000 metri di marcia in pista dei campionati europei under 23 di Bergen in Norvegia, prestazione che le vale anche la miglior prestazione italiana di tale categoria, al termine di una gara sempre di testa con un allungo decisivo poco dopo metà gara, marciando quindi in solitaria negli ultimi quattro chilometri e mezzo. Per la 22enne atleta che vive a Soave in provincia di Verona una grande soddisfazione, a due anni dall’argento nei 20 km della stessa manifestazione a Espoo in Finlandia nel 2023, ma soprattutto dopo un 2024 in cui aveva dovuto affrontare vari problemi che non le avevano consentito di esprimersi al meglio delle proprie possibilità. Nella stessa gara un altro podio azzurro rappresentato dal bronzo di Giulia Gabriele terza con il tempo di 44'19"31, ma bene anche Sofia Fiorini quarta in 44'57"05.