Atletica, Mei: "Vogliamo i Mondiali a Roma nel 2029 o 2031"

"Il record di medaglie d'oro è una bellissima notizia. Essere stati per una serata in testa al medagliere è qualcosa di clamoroso: qui partecipano tutti i Paesi del mondo, l'atletica non è uno sport elitario. Una cosa è 'giocare' contro 7-8 nazioni, una cosa contro 200". E' di piena soddisfazione il bilancio di Stefano Mei, presidente della Fidal, in chiusura dei mondiali indoor di atletica. "Il movimento c'è, è in salute e continua a dimostrarlo - sottolinea Mei -. Abbiamo vinto in specialità da sempre ritenute difficilissime. Zaynab Dosso si è scrollata tutte le paure e ha vissuto una grande stagione invernale. Nadia Battocletti sa perfettamente come muoversi anche nelle indoor, sa interpretare qualunque distanza nel modo giusto. Andy Diaz si è riscattato dai Mondiali di Tokyo. Per Larissa Iapichino è un argento di carattere, Mattia Furlani è stato esemplare dopo una notte insonne. Sono state poche le controprestazioni, ne conto 2-3 al massimo. E tutto questo nonostante la carenza di impiantistica nel nostro Paese: faccio appello a tutte le amministrazioni perché capiscano l'importanza di avere strutture al coperto per l'atletica".