Atletica, Mei: "Golden Gala evento fondamentale in vista Mondiali di Tokyo"

Si tratterrà il fiato per dieci secondi con gli imperdibili 100 metri, tra le specialità del programma insieme a 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo e peso, e per quanto riguarda le gare femminili i 200 metri, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco. "Il Golden Gala è la nostra principale vetrina - le parole del presidente Fidal, Stefano Mei - Anche nel 2025 saranno tanti gli azzurri in pista e in pedana, per un evento che si annuncia fondamentale in vista dei Mondiali di Tokyo". "Stiamo lavorando per rendere indimenticabile anche questa edizione - commenta il meeting director Marco Sicari - Abbiamo già raggiunto l'accordo con alcuni grandi nomi azzurri e internazionali che annunceremo a breve". Nella passata edizione, slittata ad agosto per la concomitanza con gli Europei 2024, il Golden Gala ha raggiunto il proprio massimo punteggio dell'era Diamond League sulla base dei risultati ottenuti e del valore dei partecipanti (94554 punti). Per non perdere nemmeno un'emozione dell'evento e per ammirare da vicino i campioni all'Olimpico, si possono acquistare i biglietti su TicketOne e nei punti vendita autorizzati, con prezzi che vanno da 10 a 50 euro, e riduzioni per gli under 16 tra 7 e 35 euro.