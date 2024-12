Atletica, Mattia Furlani vince l'Oscar Mondiale quale miglior giovane emergente dell'anno

Mattia Furlani, straordinario talento dell'atletica italiana nel salto in lungo, chiude nel migliore dei modi la sua sensazionale stagione con un trofeo di grande prestigio quale il “Men’s Rising Star 2024” a livello mondiale, l'Oscar assegnato a colui che viene ritenuto da World Athletics il miglior atleta dell'anno a livello giovanile. È la prima vittoria di sempre nella storia per un azzurro, assolutamente meritata per aver ottenuto a soli 19 anni tre podi nei tre grandi eventi del 2024, a partire dall'argento nei Mondiali indoor di Glasgow, poi lo stesso metallo agli Europei di Roma, per chiudere con il fantastico bronzo alle Olimpiadi di Parigi, senza dimenticare il primato del mondo under 20 portato a 8,38.