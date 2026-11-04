Atletica: l'azzurra Dosso vola in America, si allenerà in Alabama

Avventura a stelle e strisce per Zaynab Dosso. La corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles della velocista azzurra passerà infatti dagli Stati Uniti: la primatista italiana dei 100 metri e campionessa del mondo indoor dei 60 ha scelto di intraprendere un nuovo percorso tecnico, trasferendosi negli USA, in Alabama, per allenarsi con Ken Harnden, ex atleta dello Zimbabwe, due volte olimpico nei 400 ostacoli, e attuale head coach del programma di atletica leggera dell'Università di Auburn. "Alla base di tutto c'è la parola novità - le parole di Dosso - so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più. Coach Harnden è ambizioso e si immedesima tanto negli atleti. E' molto attento all'aspetto biomeccanico e alla programmazione, organizza tutto, dall'inizio alla fine". In Alabama troverà un gruppo di atleti di alto livello, tra questi spicca Ja'Kobe Tharp, primatista mondiale dei 110 ostacoli: "E' un bel gruppo, per me sarà motivante e allo stesso tempo stimolante far parte di un ambiente nuovo" sottolinea la sprinter. Il nuovo percorso dell'atleta, allenata negli scorsi anni a Roma da Giorgio Frinolli, prenderà il via il 16 novembre.