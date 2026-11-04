Tennis: Wta Finals doppio, sorteggiate avversarie di Errani e Paolini

04 Nov 2026 - 10:36
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Definiti i gironi delle WTA Finals di doppio. L'edizione 2026 del torneo in programma sul cemento del Tennis Garden di Indian Wells dall'8 al 15 novembre. Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno chiuso la stagione al nono posto della Race (l'ultimo utile alla qualificazione visto il forfait di Danilina/Krunic, terze), sono state sorteggiate nel Gruppo 2 insieme a Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez. Nel Gruppo 1 inserite Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Kristina Mladenovic/Guo Hanyu, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko, Zhang Shuai/ Elise Mertens. 

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