Tennis: minacce di morte e insulti, la britannica Burrage nel mirino degli scommettitori

04 Nov 2026 - 11:01
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Ancora un caso di insulti sui social a giocatori e giocatrici di tennis da parte di scommettitori. Ultima vittima la tennista britannica Jodie Burrage che ha ricevuto minacce di morte e una raffica di insulti sui social media in seguito alla sconfitta nel suo primo incontro nel tabellone principale di un torneo WTA dopo 16 mesi. Burrage ha pubblicato un video che mostra una lunga sequenza di messaggi offensivi ricevuti su Instagram, dopo aver perso per 3-6, 6-3, 7-5 contro Vaishnavi Adkar nei sedicesimi di finale del Chennai Open, martedì. Accompagnando il filmato, Burrage ha scritto: "Un bel bentornato nel circuito. Ora ricordo perché me n'ero andata". Molti degli insulti provenivano, a quanto pare, da scommettitori contrariati per la sconfitta dell'atleta. 

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