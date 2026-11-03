Kimi Antonelli nella Lotus di Senna: "Una giornata indimenticabile"

"Una giornata indimenticabile. Grazie a tutta la famiglia Senna. Ci vorrà un po' di tempo prima che realizzi del tutto, ma porterò questi ricordi con me per sempre". Lo scrive sui social, in portoghese, Andrea Kimi Antonelli, pubblicando una foto che lo ritrae nell'abitacolo della Lotus di Formula 1 che fu di Ayrton Senna, attorniato da alcuni familiari del campione brasiliano che lo hanno accolto. Il pilota della Mercedes è un grande fan di Senna tanto da scegliere anche lui il 12 come numero di gara e all'indomani del trionfo a Città del Messico si è spostato in Brasile, dove domenica è prevista un'altra tappa del Mondiale di Formula 1, e ne ha approfittato per rendere omaggio al suo idolo. L'anno scorso, Antonelli, vestito con i colori del Brasile, si era recato sulla tomba di Senna a San Paolo per portare un mazzo di fiori.