Atletica, Jacobs costretto a rinunciare ai 60 indoor dei Millrose Games per l'influenza

Marcell Jacobs è stato costretto nelle ultime ore a declinare la sua partecipazione nei 60 metri al coperto dei Millrose Games, programmati in serata a New York, a causa di uno stato influenzale che lo ha colpito una volta arrivato nella metropoli statunitense, e che si è aggravata nel corso delle ore. Le dichiarazioni del suo staff: "È un appuntamento, quello dei Millrose Games, estremamente prestigioso e al quale Marcell teneva moltissimo” e quelle del velocista in una sua storia su Instagram: “Appena arrivato a New York mi è venuta la febbre e invece di migliorare è peggiorata nelle ultime ore. Mi dispiace tantissimo perché ci tenevo davvero a questa gara, ma ora devo pensare a recuperare al meglio”. Ricordiamo che il meeting newyorchese è la sesta tappa del Continental Tour Indoor Gold e che sarà presente, a questo punto unica a rappresentare i colori italiani, la primatista italiana dei 1500 all'aperto Sintayehu Vissa impegnata nel miglio di 1609,344 metri, disciplina in cui detiene il record nazionale proprio al coperto con 4'24"54.