Atletica indoor, a Padova debutto astista Molinarolo

È appena iniziato il 2025 e ricomincia subito la stagione dell'atletica. Il primo appuntamento del calendario nazionale è dedicato ai salti con le gare di sabato al Palaindoor di Padova che attende il debutto di Elisa Molinarolo. L'astista azzurra delle Fiamme Oro, brillante sesta ai Giochi di Parigi dove è salita alla quota di 4,70, si mette alla prova sulla pedana di casa (dalle ore 20) per dare il via alla nuova annata agonistica. Tra gli uomini iscritto Simone Bertelli (Fiamme Gialle), campione europeo under 20, cresciuto a 5,63 nella scorsa stagione. Un evento inserito all'interno della Padova Pole Vault Convention + High Jump, la tre giorni di workshop e incontri che stavolta prevede anche il salto in alto: annunciato Manuel Lando (Aeronautica), nella gara femminile Idea Pieroni (Carabinieri) e Asia Tavernini (Fiamme Oro). Domenica si gareggia in sei sedi diverse: Bergamo (anche lunedì), Aosta, Canegrate (Milano), Casalmaggiore (Cremona), Iglesias e Venturina Terme (Livorno). Per l'Epifania è in programma il meeting inaugurale al PalaCasali di Ancona, che a febbraio ospiterà la maggior parte delle rassegne tricolori, ma intanto l'impianto del capoluogo marchigiano si prepara ad accogliere lunedì una serie di gare in cui spiccano i 200 metri con il primo test stagionale del quattrocentista Edoardo Scotti (Carabinieri), argento agli Europei di Roma con 4x400 maschile e 4x400 mista, e l'azzurro Diego Pettorossi (Atl. Libertas Unicusano Livorno).