Atletica, il Presidente della Federazione Stefano Mei nominato Commendatore in Quirinale

Stefano Mei, Presidente della FIDAL dal 2021, ha ricevuto oggi ufficialmente nel corso di un'udienza privata in Quirinale insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza di Commendatore che gli era stata conferita in giugno al termine dei Campionati Europei di Roma dove l'Italia era stata prima nel medagliere finale. Per l'atletica azzurra un enorme riconoscimento istituzionale che amplifica ancor di più la situazione estremamente positiva di tutto il movimento. Mei, ottimo mezzofondista del passato di cui si ricorda in particolare il titolo europeo sui 10.000 metri a Stoccarda nel 1986, ha così commentato: “Per me che seguo ed ho praticato l’atletica dal lontano 1976 è un onore e un’emozione indescrivibile. Condivido questo riconoscimento con tutto il movimento, gli atleti, i tecnici, le società di appartenenza, i giudici. Grazie al Presidente Mattarella”.