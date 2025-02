Atletica, Iapichino debutta domenica 9 febbraio nel lungo a Padova

Larissa Iapichino, argento europeo del salto in lungo donne a Roma 2024, esordirà nella nuova stagione agonistica domenica 9 febbraio al Palaindoor di Padova, nell'ambito di una gara a inviti inserita in un meeting regionale, dove proverà la sua nuova rincorsa a 17 passi senza preavvio e partendo da ferma con il piede sinistro, a differenza dei 15 passi con preavvio della passata stagione. Per la saltatrice azzurra, vincitrice nel 2024 della Diamond League della sua disciplina nelle finali di Bruxelles, si tratta di un cambiamento di programma agonistico rispetto a quello comunicato qualche settimana fa, che prevedeva la sua partecipazione al meeting Silver di Continental Tour Indoor a Dusseldorf nella stessa data, ma la notizia che nell'evento tedesco sarebbe stata provata la nuova regola del salto con battuta libera, ha consigliato ovviamente di rinunciare. I prossimi appuntamenti di Iapichino saranno poi gli assoluti di Ancona del 22 e 23 febbraio, ma soprattutto gli Europei al coperto di Apeldoorn nei Paesi Bassi, manifestazione nella quale due anni fa a Istanbul conquistò la medaglia d'argento con l'attuale personale di 6,97.