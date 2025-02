Atletica, Iapichino battezza la nuova rincorsa con un ottimo 6,86 nel lungo di Padova al debutto

Larissa Iapichino ha debuttato nel salto in lungo della nuova stagione agonistica con l'ottima misura di 6,86 realizzata nel contesto di un meeting regionale a Padova, in una gara a inviti organizzata appositamente in quanto la saltatrice fiorentina aveva dovuto rinunciare all'impegno agonistico preso da tempo con il meeting di Dusseldorf, perché 8 giorni prima gli organizzatori avevano comunicato al suo staff che ci sarebbe stato il test della nuova pedana libera. L'esperimento della sua nuova rincorsa a 17 passi senza preavvio e partendo da ferma, a differenza dei 15 con preavvio della passata stagione, ha quindi dato subito ottimi riscontri in vista dei futuri importanti impegni, con una sequenza di grande spessore fatta di un salto iniziale nullo ma poi 6.69, 6.68 e 6.83, con il secondo nullo prima della miglior misura finale. Le dichiarazioni di Iapichino: "Molto felice di essere ritornata a gareggiare perché non era solo un esordio, ma anche la prima volta della nuova rincorsa da 17 passi con partenza da ferma. Ho dovuto trovare le misure e sono davvero contenta di questo debutto. Mi sento fiduciosa e non vedo l’ora di gareggiare agli Assoluti di Ancona del 22 e 23 febbraio". Nella gara disputata nel Palaindoor veneto da evidenziare la buona prestazione anche di Sofia Borello seconda con il proprio personale di 6,43.