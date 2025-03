Atletica: Golden Gala, tra le star anche Furlani e Battocletti

Due grandi duelli per illuminare il Golden Gala Pietro Mennea. Venerdì 6 giugno lo stadio Olimpico di Roma, nella quinta tappa della Wanda Diamond League, ospiterà due 'rivincite' delle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo e nei 5000 metri: in pedana si potrà assistere alla super sfida tra il bronzo di Parigi Mattia Furlani e il greco d'oro Miltiadis Tentoglou, in pista il big match è quello tra la keniana doppio oro Beatrice Chebet e l'azzurra d'argento Nadia Battocletti. Sono soltanto i primi nomi annunciati per l'edizione n. 45 del principale meeting italiano che anche quest'anno porterà le stelle dell'atletica al Foro Italico per una notte indimenticabile.