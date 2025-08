Atletica, Fortunato vince i 10 km di marcia dei campionati assoluti di Caorle

Francesco Fortunato vince, nella mattinata dei campionati italiani assoluti di Caorle dedicati alla marcia, la 10 km con il tempo 39'19 davanti a Gianluca Picchiottino secondo con 39'23 di suo personale e a Riccardo Orsoni che a sua volta abbatte il proprio limite con 39'43. Il bronzo europeo dei 20 km di Roma 2024 controlla la gara per sette dei dieci giri previsti sul lungomare della città veneta in provincia di Venezia, ma poi fa partire la sua progressione marciando in solitaria negli ultimi 3 km e controllando sino alla fine senza problemi. Nella prova femminile intitolata all'indimenticata Anna Rita Sidoti, bella sfida specie nella prima parte di gara tra Federica Curiazzi e Valentina Trapletti, con la prima che ottiene poi un netto successo grazie anche al personale di 43'48, e l'argento europeo di Roma 2024 sui 20 km che chiude invece seconda in 44'13.