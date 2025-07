Atletica, Fontana oro nei 200 metri donne delle Universiadi con il personale di 22"79

Vittoria Fontana completa la festa italiana nella serata di atletica delle Universiadi di Bochum, vincendo la gara dei 200 metri con una grande prova in cui realizza il proprio personale di 22"79, bruciando sul traguardo la svizzera Leonie Pointet seconda con 22"81, mentre l'altra azzurra della finale Dalia Kaddari è quarta in 23"04. Per la 25enne velocista lombarda di Gallarate in provincia di Varese, una grande soddisfazione dopo alcuni anni complicati da vari infortuni che erano seguiti al suo primo importante successo internazionale, l'oro nei 100 metri degli europei under 20 di Boras in Svezia nel 2019.