Atletica, Federico Riva secondo nei 1500 metri del Continental Tour di Bydgoszcz

Federico Riva ha chiuso al secondo posto con il tempo di 3'33"79 i 1500 metri del meeting di Bydgoszcz in Polonia, prova Gold del Continental Tour, nella gara vinta dallo spagnolo Mohamed Attaoui in 3'33"30 e che rappresentava l'esordio stagionale all'aperto del mezzofondista azzurro, semifinalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, anno in cui ha vinto la precedente edizione dell'evento polacco intitolato alla mitica atleta locale Irena Szewinska. Degli altri azzurri presenti, Giada Carmassi si è classificata quinta nella finale dei 100 ostacoli con 13"03, dopo essere arrivata terza nella batteria con 12"96, Matteo Oliveri si è piazzato in sesta posizione con la modesta misura di 5.22 nel salto con l'asta e infine Elena Bellò ha terminato ottava negli 800 metri con il crono di 2'00"97, in una prova dominata dalla svizzera Audrey Werro con un eccellente 1'57"25 di proprio record nazionale.