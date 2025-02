Atletica, Fabbri vittorioso anche nel peso di Torun con 21,62

Leonardo Fabbri, campione europeo di getto del peso a Roma 2024, vince la sua seconda gara consecutiva in un meeting Gold di Continental Tour Indoor, imponendosi nella prestigiosa Copernicus Cup di Torun in Polonia con la misura di 21,62 al secondo tentativo, dopo aver esordito con 20.91, per poi scagliare l'attrezzo a 21.14 e chiudere con tre successivi nulli. Nell'ottava tappa del principale circuito mondiale al coperto, il pesista fiorentino si peggiora leggermente rispetto al 21,95 con cui aveva vinto solo due giorni fa a Lievin in Francia, mentre al secondo posto si piazza proprio come nel recente meeting transalpino il suo compagno di nazionale e di allenamento, l'italo sudafricano Zane Weir con 21.13, mentre il terzo azzurro l'italo statunitense Nick Ponzio è quarto con 20,55.