Atletica, Fabbri lancia il peso a 22,50 nel meeting di Stellenbosch in Sudafrica

11 Feb 2026 - 18:21
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Leonardo Fabbri chiude i due primi test agonistici dell'anno nel getto del peso, al termine della sua preparazione invernale in Sudafrica, con un'altra straordinaria prestazione che lo porta alla considerevole misura di 22,50 nel meeting di Stellenbosch, a quattro giorni dal debutto avvenuto nell'altra località sudafricana di Parow con un miglior lancio di 22,05. Per il campione europeo di Roma 2024 da sottolineare la grande sequenza nei lanci con altri due oltre i ventidue metri, 22.05 e 22.29, a dimostrazione di una forma che appare straripante a circa un mese e mezzo dai mondiali di Torun in Polonia. Le dichiarazioni di Fabbri: "Sento che il gesto tecnico è sempre più stabile, quest'anno ci si può davvero divertire. Posso dire di essere soddisfatto di come ho lavorato qui in Sudafrica e sono pronto per tornare in Europa a gareggiare, per iniziare a misurarmi con gli altri migliori del mondo". I prossimi impegni del lanciatore fiorentino, che ha anche stabilito la miglior misura mondiale dell'anno superando nettamente lo statunitense Roger Steen vincitore proprio oggi a Belgrado con 22.07, saranno il 19 febbraio prossimo a Lievin, poi a Torun il 22, a Nehvidzy il 25, per chiudere il mese con gli assoluti indoor di Ancona il 28.

fabbri
leonardo fabbri
getto del peso

