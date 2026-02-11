Tennis, Djokovic salterà l'Atp 500 di Doha

11 Feb 2026 - 17:42

Novak Djokovic si è cancellato dall'entry list del Qatar Exxon Mobil Open, Atp 500 in programma dal 16 al 21 febbraio al Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il torneo include Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che non ha mai giocato prima d'ora nel torneo, ma anche Felix Auger-Aliassime (n.6), Alexander Bublik (n.10), Daniil Medvedev (n.11) ed il campione in carica Andrey Rublev (n.15). Tra le motivazioni dell'annuncio, gli organizzatori hanno segnalato "forte stanchezza" per Djokovic, tornato al n.3 del ranking Atp dopo aver raggiunto la finale all'Australian Open (battendo Sinner in semifinale prima di perdere proprio da Alcaraz). 

