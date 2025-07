Atletica, Europei U23: oro azzurro con Mihai nella marcia, bronzo per Gabriele

Si sblocca il medagliere degli azzurri ali Europei U23 di atletica in svolgimento a Bergen in Norvegia. Alexandrina Mihai (Fiamme Oro) trionfa nei 10.000 di marcia su pista con una prova tutta all'attacco e il break decisivo poco dopo metà gara, viaggiando in solitaria negli ultimi quattro chilometri e mezzo, per chiudere con una prestazione da record: 43'49"55, un minuto di progresso sul personale e miglior tempo italiano U23 di sempre, a due anni dall'argento nei 20 km di Espoo 2023. Da Amsterdam 2001, dall'oro di Elisa Rigaudo, l'Italia non saliva sul gradino più alto del podio della marcia agli Europei U23. La festa azzurra prosegue con la medaglia di bronzo per Giulia Gabriele (Fiamme Gialle) al primo anno di categoria con il tempo di 44'19"31 e la quinta piazza per Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno) con un netto personale di 44'57"05.