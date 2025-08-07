Atletica, Doualla vola in semifinale nei 100 degli Europei under 20 con il miglior crono

Kelly Doualla debutta sui 100 metri degli Europei under 20 di Tampere in Finlandia, offrendo una grande dimostrazione di efficienza con una facile vittoria nella sua batteria, grazie al tempo di 11"56 che è anche il migliore tra tutte le 24 atlete qualificate per le semifinali di questa sera alle 19.20 ora italiana, 20.20 locali, dove saranno sui blocchi anche le altre due azzurre, Alice Pagliarini vincitrice pure lei della sua batteria con 11"65 di terzo crono globale, e Carlotta Suppini terza nella sua con 12"11. Tra le possibili avversarie di Doualla per la vittoria nella finale di domani sera, va evidenziato come le due velociste accreditate dei tempi più vicini al suo, la tedesca Philina Schwartz e la francese Lohane Gerbier, abbiano chiuso le loro prove rispettivamente in 11"82 e 11"97.