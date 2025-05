Kelly Doualla ha vinto i 100 metri del meeting giovanile under 18 Brixia Next Gen, a Bressanone, con il tempo di 11"52 che di fatto ha eguagliato il suo personale sulla distanza realizzato l'anno scorso quando era ancora cadetta, in quello che era il suo debutto ufficiale all'aperto da allieva nella specialità. Nella gara dominata dalla 15enne velocista italiana di origini camerunensi, al secondo posto Carlotta Suppini in 11"89 e al terzo Benedetta Dambruoso in 11"96.