Atletica, Doualla stella dei campionati italiani under 18 indoor di Ancona

La 15enne Kelly Doualla tornerà domani sui blocchi di partenza dei 60 metri indoor in occasione dei campionati nazionali allievi e allieve di Ancona, tre settimane dopo lo straordinario crono di 7"23 con cui ha vinto il Memorial Giovannini nella stessa sede e ottenuto il primato europeo under 18, oltre che avere migliorato il già suo record italiano under 20 e 18. La giovanissima velocista, che sarà certamente presente anche ai campionati assoluti del 22/23 marzo sempre nell'impianto del capoluogo marchigiano, se si migliorasse ancora potrebbe strappare il pass per gli Europei indoor al coperto di Apeldoorn nei Paesi Bassi, fissato a 7"20, ricordando pure come il primato mondiale allieve sulla distanza sia il 7”18 della statunitense Shawnti Jackson. Tra le tante iscritte alla gara dei 60 donne che vedrà ben tre prove nella giornata di domani tra batterie, semifinali e finale, da evidenziare la presenza della 16enne Margherita Castellani, altro grande talento giovanile capace nella passata stagione al primo anno allieva di conquistare la medaglia d'argento sui 200 metri outdoor, agli europei under 18 dietro a un'eccellenza quale Elisa Valensin più grande di lei di un anno. Sempre sui 60 metri, ma tra gli uomini che gareggeranno sempre domani, da seguire soprattutto il 16enne Daniele Inzoli, atleta principalmente orientato nel salto in lungo dove l'anno scorso a soli 15 anni ha realizzato l'ottima misura di 7.90, il quale debutterà in stagione nella prova più veloce di corsa dove vanta peraltro un personale di 6"87 fatto sempre nel 2024, in attesa poi di esordire nella sua disciplina principale in occasione degli assoluti di Ancona tra 15 giorni.