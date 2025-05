Atletica, Doualla impegnata domenica sui 100 metri del Brixia Next Gen

Kelly Doualla, 15enne straordinario talento della velocità italiana femminile, tornerà sui blocchi dei 100 metri domenica 25 maggio a Bressanone, per il meeting giovanile under 18 Brixia Next Gen, dopo che il 10 maggio scorso la sua teorica gara di esordio a Gallarate, nell'ambito dei campionati societari assoluti, era stata annullata per un difetto del cronometraggio dopo che la giovanissima velocista aveva vinto, sia pur di pochissimo, sulla titolata ed esperta Gloria Hooper, non presentandosi poi ai blocchi nella ripetizione di un'ora dopo per motivi precauzionali. Grande attesa quindi per il suo nuovo esordio sui 100 metri, distanza dove vanta un personale realizzato nel maggio 2024 da cadetta di 11"52, ricordando come il primato italiano under 18 sia di 11"44 appartenente a Erika Marchetti dal 1997, e che quello under 20 di 11"40 realizzato da Vittoria Fontana nel 2019, entrambi crono oggettivamente alla sua portata in considerazione del 7"19 sui 60 metri indoor dell'inverno, con cui si è appropriata di entrambi i record nazionali giovanili, allieve e juniores. Se Doualla monopolizzerà l'attenzione generale, non va però trascurata la presenza nell'evento del 16enne Daniele Inzoli, altro straordinario talento dell'atletica italiana, questo inverno capace di portarsi nella sua specialità primaria del salto in lungo sino a 7.93 di miglior prestazione italiana al coperto under 18, con cui peraltro ha vinto il titolo nazionale assoluto indoor, il quale si cimenterà però nell'occasione sui 100 metri dove vanta in ogni caso un buon personale di 10"49 del 2024, ricordando sempre per fini statistici come il record under 18 nella disciplina veloce maschile sia di Filippo Tortu con 10"33 risalente al 2015. Nella storica manifestazione altoatesina, giunta alla sua 41esima edizione anche se di fatto sino all'anno scorso era denominata Brixia Meeting, si confronteranno tredici rappresentative regionali italiane, tra cui la Lombardia di Doualla e Inzoli, insieme a selezioni straniere di Slovenia, Svizzera e Germania.