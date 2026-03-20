Atletica, Diaz: "Non era facile confermare l'oro mondiale, siamo un'Italia vincente"
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"Siamo un'Italia vincente e l'azzurro mi porta fortuna". E' il commento di Andy Diaz dopo la vittoria dell'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun. "Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l'ho fatta. Un paio di settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all'aperto", ha proseguito il trentenne delle Fiamme Gialle, al secondo trionfo consecutivo. "Ci siamo detti di provarci e di andare a fare quello che ci piace, dopo aver visto i risultati degli avversari nell'ultimo periodo ho voluto gareggiare perché non c'era niente da perdere. Mi sentivo molto tranquillo, sereno, fiducioso di tutto il lavoro che finora abbiamo fatto", ha raccontato.
"Il primo salto è stato molto facile, anche se mi ha ceduto un po' la gamba. Sono molto contento di dare un'altra medaglia alla squadra azzurra, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo, è festa. Sul podio domani canterò per la terza volta l'inno di Mameli dopo gli ori a Europei e Mondiali nella scorsa stagione indoor, sarà un'emozione. E adesso? Vorrei provare a fare il record del mondo. Sarebbe bellissimo farlo in Italia, magari al Golden Gala".