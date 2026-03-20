Atletica, Diaz: "Non era facile confermare l'oro mondiale, siamo un'Italia vincente"

20 Mar 2026 - 22:58
© Getty Images

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"Siamo un'Italia vincente e l'azzurro mi porta fortuna". E' il commento di Andy Diaz dopo la vittoria dell'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun. "Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l'ho fatta. Un paio di settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all'aperto", ha proseguito il trentenne delle Fiamme Gialle, al secondo trionfo consecutivo. "Ci siamo detti di provarci e di andare a fare quello che ci piace, dopo aver visto i risultati degli avversari nell'ultimo periodo ho voluto gareggiare perché non c'era niente da perdere. Mi sentivo molto tranquillo, sereno, fiducioso di tutto il lavoro che finora abbiamo fatto", ha raccontato.

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"Il primo salto è stato molto facile, anche se mi ha ceduto un po' la gamba. Sono molto contento di dare un'altra medaglia alla squadra azzurra, ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo traguardo, è festa. Sul podio domani canterò per la terza volta l'inno di Mameli dopo gli ori a Europei e Mondiali nella scorsa stagione indoor, sarà un'emozione. E adesso? Vorrei provare a fare il record del mondo. Sarebbe bellissimo farlo in Italia, magari al Golden Gala".

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