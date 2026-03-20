Atletica, Diaz: "Non era facile confermare l'oro mondiale, siamo un'Italia vincente"

"Siamo un'Italia vincente e l'azzurro mi porta fortuna". E' il commento di Andy Diaz dopo la vittoria dell'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun. "Il secondo oro è meglio del primo, non era facile confermare il titolo ma ce l'ho fatta. Un paio di settimane fa con il mio coach pensavamo di non venire qui e di passare direttamente alla stagione all'aperto", ha proseguito il trentenne delle Fiamme Gialle, al secondo trionfo consecutivo. "Ci siamo detti di provarci e di andare a fare quello che ci piace, dopo aver visto i risultati degli avversari nell'ultimo periodo ho voluto gareggiare perché non c'era niente da perdere. Mi sentivo molto tranquillo, sereno, fiducioso di tutto il lavoro che finora abbiamo fatto", ha raccontato.