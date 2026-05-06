Internazionali: Grant 'spero di andare avanti, affetto del pubblico mi carica'

06 Mag 2026 - 17:47

"Roma può essere il trampolino di lancio? Sarebbe bellissimo, la prossima sarà una partita non facile ma entro in campo sapendo di portare un buon tennis. Spero sarà una bella partita e di uscirne vincitrice. Ho sentito l'affetto del pubblico, in tanti erano dalla mia parte ma questo non mi mette pressione, anzi mi carica e mi hanno aiutato tantissimo". Sono queste le parole di Tyra Caterina Grant, tennista azzurra che, in conferenza stampa, dopo il successo nel derby azzurro contro Pigato, non si nasconde puntando a giocarsela anche contro Victoria Mboko, numero 9 della classifica Wta. L'azzurra torna anche sulla vittoria di oggi sottolineando di essere "entrata in campo senza troppa tensione, anche se il modo in cui ho giocato il primo set dice una cosa diversa. Nel secondo set ho iniziato a capire come giocare, ho trovato una quadra e dopo aver vinto il secondo game mi sono lasciata un po' andare". Infine un pensiero sull'esperienza in Nazionale: "È stata bellissima, sono grata di averla fatta e spero di avere altre occasioni. Mi ha fatto crescere tanto come giocatrice e come persona. E mi è stata utile anche in queste partite", conclude.

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