Atletica, Crippa torna alla Coelmo Napoli City Half Marathon

23 Dic 2025 - 23:08

A due mesi dalla Coelmo Napoli City Half Marathon, Napoli Running annuncia la presenza di Yeman Crippa al via della gara in programma domenica 22 febbraio 2026, nell'anno di Napoli Capitale Europea dello Sport. Il campione europeo in carica di mezza maratona tornerà sulle strade partenopee dove nel 2022 firmò il record italiano in 59'26", primo azzurro a scendere sotto l'ora sulla distanza. Crippa ha ricordato con emozione l'impresa del 2022: "A Napoli ho vissuto sensazioni fortissime, non mi aspettavo di correre così forte. Pensavo di poter fare una gara intorno ai 60 minuti, ma le strade erano velocissime ed è stata una sorpresa bellissima". Un risultato che segnò l'inizio della sua carriera su strada: "Quel record mi ha dato grande fiducia, da lì è partita anche la mia strada verso la maratona. Napoli mi ha portato fortuna". Reduce da un 2025 difficile, soprattutto sulla distanza regina, l'azzurro guarda al 2026 come a un anno di riscatto: "Ho tanta voglia di rivalsa. Una bella gara a Napoli può darmi sensazioni importanti e forza per i mesi successivi. Farò il possibile per dare il massimo". E sul legame con la città: "Napoli è stupenda, a febbraio ha un clima eccezionale e un tifo incredibile. Spero che il record non venga battuto prima: vorrei essere io a ritoccarlo". Soddisfazione anche da parte del presidente di Napoli Running Carlo Capalbo: "Siamo emozionati di avere al via Yeman Crippa. Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e l'atletica italiana meritano il ritorno di un grande campione". Le iscrizioni alla Coelmo Napoli City Half Marathon sono aperte fino al 18 febbraio 2026, salvo esaurimento dei pettorali. 

