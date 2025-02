Atletica: Crippa domenica alla mezza maratona di Barcellona

Comincia da Barcellona la stagione di Yeman Crippa. L'azzurro delle Fiamme Oro sarà in gara domenica in Spagna nella mezza maratona, distanza su cui si è laureato campione europeo lo scorso giugno a Roma. Crippa sta terminando il proprio mese di allenamento a Monte Gordo, in Portogallo, e affronterà la prova come importante tappa di avvicinamento alla maratona di Londra che lo attende il 27 aprile. A Barcellona (ore 8.30) è annunciato in un parterre di primissimo piano, che include l'ex primatista mondiale della mezza Jacob Kiplimo (Uganda) capace di 57'31 a Lisbona nel 2021, il tre volte oro mondiale della specialità Geoffrey Kamworor (Kenya, 58'01). Confermato anche l'argento olimpico della maratona di Tokyo e ultimo vincitore di New York Abdi Nageeye (Olanda) e sempre in chiave europea lo spagnolo Carlos Mayo e il francese Morhad Amdouni, entrambi con primati personali inferiori all'ora (59'39 e 59:40). Crippa vanta il record italiano della mezza in virtù del 59:26 di tre anni fa a Napoli, un crono che dista soltanto 13 secondi dal primato europeo del francese Julien Wanders (59:13 nel 2019) e che colloca il trentino al terzo posto delle liste continentali di sempre. Per l'azzurro è il primo appuntamento dell'anno, dopo una stagione 2024 che l'ha portato al doppio oro di Roma nella mezza (prova individuale e a squadre) e all'argento degli Europei di cross ad Antalya. Sempre in Spagna, ma a Castellon, tocca a un altro dei campioni europei a squadre della mezza, nonché argento individuale: Pietro Riva sarà impegnato domenica nei 10 km (start alle 9), nella gara in cui l'etiope Yomif Kejelcha andrà alla ricerca del record del mondo di Rhonex Kipruto (26'24). Per il piemontese delle Fiamme Oro è la seconda 10 km in una settimana dopo il 28:16 di domenica scorsa a Schoorl, in Olanda. Il personale risale al 2022: 27'50 a Laredo, tempo che è stato anche primato italiano.