Atletica, corsa in montagna: al Trofeo Vanoni oltre 1.100 iscritti

Nel 68esimo Trofeo Vanoni maschile entra in gara con l'obiettivo di tornare a vincere la squadra della Recastello Radici Group e tenterà di farlo con i campioni italiani a staffetta in carica: Isacco Costa (campione italiano mountain classic), Luca Magri (vincitore della Snowdon Race) e Andrea Elia (campione italiano chilometro verticale e uphill). Non staranno a guardare i vincitori uscenti della Valchiese, pur senza l'infortunato Marco Filosi, perché saranno in azione Alberto Vender (miglior tempo nel 2024), Luca Merli (bronzo a squadre ai Mondiali) e l'azzurro junior e campione italiano 2024 Gabriel Bazzoli. Occhi puntati anche sull'Us Aldo Moro Paluzza, già ottava lo scorso anno, con Michael Galassi (terzo miglior tempo nel 2024) e sulla Gemonatletica di Tiziano Moia. La Francia vuole riprendersi lo scettro e si affida al bronzo europeo Theodore Klein (secondo miglior tempo al Vanoni 2024 e quest'anno vincitore della Montée du Grand Ballon), a Matthieu Le Fur e al campione nazionale Corentin Capelier. Lo Snowdon Race Team schiera il quarto, il quinto e il sesto classificato nella gara gemellata gallese, tutti e tre reduci dai Mondiali di Canfranc: Felix McGrath, Lawrence McCourt e Grant Cunliffe. Outsider di lusso i giovani britannici del Carnethy Hill Racing Team. L'Inghilterra, quinta e sesta lo scorso anno, presenta due terzetti e la Scozia torna con una squadra under 20 e una senior, nel Messico c'è Brayan Rodriguez Flores che si è piazzato ottavo ai Mondiali classic. Per la prima volta al Vanoni, la Germania con gli skyrunner Felix Bergmann e Jan Peterzelt con il giovane Teodor Franke. Al via il Gs Orobie, capitanato dal recordman del percorso Alex Baldaccini, e anche le nazionali di Slovenia, Polonia, Irlanda e San Marino.