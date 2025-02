Atletica, Bruni sale a 4,70 nell'asta donne di Clermont-Ferrand

Roberta Bruni impegnata questa sera in un meeting dedicato solamente al salto con l'asta, in Francia a Clermont-Ferrand, realizza la miglior prestazione italiana di sempre al coperto con la misura di 4.70, a tre centimetri dal suo record italiano di 4,73 ottenuto all'aperto, che di fatto dal 2024 è l'unico valido statisticamente sia outdoor che indoor, migliorando il precedente limite dentro un palazzetto di Elisa Molinarolo con 4.66, e lanciandosi verso l'appuntamento degli europei indoor di Apeldoorn, dal 6 al 9 marzo in Olanda, con ottime prospettive. L’azzurra supera la misura alla terza e ultima prova per chiudere la gara in terza posizione, non senza provare inutilmente tre volte la quota superiore di 4,76.