Atletica, Bruni e Molinarolo seconda e terza nell'asta donne di Val-de-Reuil

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, le due principali specialiste italiane del salto con l'asta femminile, hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione con la stessa misura di 4.60m, la propria gara nel meeting francese di Val-de-Reuil, valido quale prova Silver del Continental Tour Indoor. Nella prova vinta dalla neozelandese Imogen Ayris alla quota di 4.67, la primatista italiana all'aperto con 4,73 ha preceduto quella al coperto con 4,66 per un minor numero di errori nei salti validi. Per entrambe le azzurre si tratta in ogni caso del miglior risultato dell'anno, peraltro eguagliato da Molinarolo che l'aveva già ottenuto a Padova l'11 gennaio scorso.