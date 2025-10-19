Logo SportMediaset

Atletica, Battocletti vittoriosa nella 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste

19 Ott 2025 - 11:51
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Nadia Battocletti vince la nona edizione della Corsa dei Castelli, disputata su un percorso di 10 km nelle strade di Trieste, con il tempo di 32'52, precedendo nettamente le altre due italiane, Joyce Mattagliano seconda in 34'03 e Caterina Stenta terza in 35'56. Per la fenomenale mezzofondista azzurra reduce dalle due medaglie mondiali conquistate a Tokyo sui 10.000 metri con l'argento, e sui 5.000 con il bronzo, quest'ultima prova poco meno di un mese fa, un'ottima dimostrazione di tenuta dopo le fatiche di una stagione intensissima, nell'ottica di arrivare ancora in perfetta forma per l'ultimo obiettivo dell'anno rappresentato dagli Eurocross di Lagoa in Portogallo il 14 dicembre prossimo. Nella gara maschile dell'evento triestino vittoria con l'eccellente crono di 27'50 da parte del sudafricano Maxime Chaumeton, con in seconda posizione l'ugandese Hosea Chemutai in 29'03 e in terza, primo degli italiani, Yassin Bouih con 29'34.

