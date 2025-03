Atletica, Battocletti torna in gara nei campionati italiani di cross a Cassino

Nadia Battocletti, icona assoluta dell'atletica femminile italiana, gareggerà domenica 16 marzo sui prati del Campus Folcara di Cassino in provincia di Frosinone, nell'occasione dei campionati italiani di corsa campestre da lei già vinti consecutivamente da assoluta dal 2021, per quella che sarà la ripresa agonistica dopo un già positivo inizio di 2025 coronato da due prestigiosi successi sempre nel cross, in quello del Campaccio prima dove ha riportato l’Italia alla vittoria dopo 31 anni, e poi in quello di Alà dei Sardi, ma anche con l'eccellente crono realizzato nell'unica gara invernale programmata in pista al coperto, dove ha polverizzato sui 3000 metri il record italiano con 8'30"82 a Liévin. Tra le altre principali iscritte nella prova femminile, che si articolerà su un percorso di 8 chilometri, Valentina Gemetto e Nicole Reina, due compagne di Battocletti in occasione dell'oro a squadre conquistato dall'Italia negli Eurocross di Antalya in Turchia, nel dicembre 2024, quando la mezzofondista azzurra trionfò anche e soprattutto nella gara individuale.