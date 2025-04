Atletica, Battocletti: "Sono pronta per una grande gara nei 10 km dei campionati europei su strada"

Nadia Battocletti è stata una delle protagoniste della conferenza stampa alla vigilia della prima edizione dei campionati europei su strada, in programma tra Bruxelles e Lovanio in Belgio sabato 12 e domenica 13 aprile, mostrando un grande ottimismo in vista della sua gara dei 10 km che si svolgerà domenica mattina dalle 9.30. L'atleta azzurra che proprio domani compirà 25 anni, ha così dichiarato nel corso del suo intervento: "Mi sento ‘confident’, fiduciosa sulla mia condizione e sul mio allenamento, quindi domenica voglio divertirmi. Ho fatto tante gare di cross quest’inverno, e una in pista e adesso sono pronta, super concentrata su quello che devo fare in quanto da quest’anno c’è un approccio ancora più scientifico al nostro allenamento. Le avversarie le conosco, le ho affrontate già a Roma e ad Antalya, e credo si possa far bene anche come squadra nei 10 km, visto che di fatto siamo le stesse dell’oro dell'eurocross in Turchia. Arrivo a questo evento dopo il penultimo esame universitario in ingegneria, davvero difficile, ho studiato quattro mesi soltanto per quello e adesso mi sento più libera. Non è facile conciliare studio e sport ma riesco a organizzare in maniera intelligente il mio tempo".