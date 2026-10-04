Atletica, Battocletti: "Finirò carriera con maratona ma ora c'è Los Angeles"

"Il mezzofondo è talmente tanto vario che devi comprendere fino a quando sei competitiva in pista, potendo ancora esplorare certi limiti. Non parlo di risultati, ma anche di allenamenti e di soddisfazione personale. Quando senti che è scattato qualcosa di diverso allora quello è il momento di cambiare. Chiuderò la mia carriera con la maratona, ma per adesso gli occhi sono puntati sulla pista di Los Angeles. Dipende da cosa accadrà, c'è un giusto momento per iniziare, fermarsi o cambiare ruolo, così come ci sarà per me il momento giusto per passare dalla pista alla maratona". Lo ha detto Nadia Battocletti, oro europeo nei 5.000 e 10.000 metri, intervenendo a 'La corsa è musica', panel del Festival dello sport di Trento, in duetto con Malika Ayanne.