F1: Antonelli allunga a +84 su Russell nel Mondiale

Il ritiro di George Russell nel Gp del Bahrain ha permesso a Kimi Antonelli, secondo al traguardo dietro a Max Verstappen, di allungare a + 84 in classifica sul compagno di squadra della Mercedes. Il colpo di scena, negli ultimi giri della gara a Sepang, ha permesso anche alla Ferrari di tornare sul podio, dove mancava da luglio, con Lewis Hamilton, e di prendere il quarto posto con Charles Leclerc. Nella classifica finale della gara, al quinto posto si è piazzata la Red Bull di Isack Hadjar. A punti sono andati anche Oscar Piastri (McLaren, sesto), Liam Lawson (Racing Bulls, settimo), Fernando Alonso (Aston Martin, ottavo), Lando Norris (McLaren, nono) e Arvid Lindblad (Racing Bulls, decimo).
Classifica Mondiale piloti:
1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 320
2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236
3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 214
4 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 191
5 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 188
6 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 188
7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 128
8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 96
9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 65
10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41
11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 38
12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27
13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 20
14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10
15 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 7
16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7
17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7
18 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 7
19 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5
20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1
Classifica Mondiale costruttori:
1 Mercedes 556
2 Ferrari 405
3 McLaren 316
4 Red Bull Racing 298
5 Racing Bulls 90
6 Alpine 68
7 Haas F1 Team 27
8 Audi 17
9 Williams 12
10 Aston Martin 7
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