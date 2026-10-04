F1: Antonelli allunga a +84 su Russell nel Mondiale

Il ritiro di George Russell nel Gp del Bahrain ha permesso a Kimi Antonelli, secondo al traguardo dietro a Max Verstappen, di allungare a + 84 in classifica sul compagno di squadra della Mercedes. Il colpo di scena, negli ultimi giri della gara a Sepang, ha permesso anche alla Ferrari di tornare sul podio, dove mancava da luglio, con Lewis Hamilton, e di prendere il quarto posto con Charles Leclerc. Nella classifica finale della gara, al quinto posto si è piazzata la Red Bull di Isack Hadjar. A punti sono andati anche Oscar Piastri (McLaren, sesto), Liam Lawson (Racing Bulls, settimo), Fernando Alonso (Aston Martin, ottavo), Lando Norris (McLaren, nono) e Arvid Lindblad (Racing Bulls, decimo).