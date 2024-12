Atletica, Battocletti conferma la sua presenza al classico cross Campaccio dell'Epifania

Nadia Battocletti, fresca campionessa europea di corsa campestre grazie al titolo conquistato domenica 8 dicembre ad Antalya in Turchia, ha ufficialmente confermato oggi la sua presenza in gara nella 68esima edizione del Campaccio Cross Country Race, classica corsa campestre italiana che si disputa ogni anno il 6 gennaio nel giorno dell'Epifania. Sulla presenza della duplice campionessa europea di Roma su 5000 e 10000 metri, nonché argento olimpico su quest'ultima distanza, vi erano pochi dubbi in quanto la mezzofondista trentina è particolarmente legata a questa manifestazione come dalle sue dichiarazioni:

“Il Campaccio è una questione di famiglia, provo un sentimento fortissimo nei confronti di questa gara. L’ho sempre corso sin da bambina e ho bellissimi ricordi di quando lo correva mio papà. Sono felice per il risultato di domenica ad Antalya e mi spiace che non ho preso al volo la bandiera tricolore ma ci proverò al Campaccio". Va ricordato che nessun azzurro o azzurra vince il Campaccio da quando si impose nel 1994 Silvia Sommaggio, e per Nadia l'occasione sarebbe un fantastico inizio di 2025. Tra le atlete annunciate oggi ci saranno anche Ludovica Cavalli e Federica Del Buono, mentre tra gli uomini soprattutto Iliass Aouani, e degli stranieri va segnalata in particolare la presenza dell’ugandese Oscar Chelimo e del giovane keniano, vincitore della Cinque Mulini, Matthew Kipkoech Kipruto.