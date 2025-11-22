Logo SportMediaset

Tennis: Spagna, Ferrer: "In finale pronti a lottare contro l'Italia"

22 Nov 2025 - 21:20

"Stiamo giocando a Bologna, a casa dell'Italia ed è giusto, perché hanno vinto le ultime due edizioni della Coppa Davis, mentre noi abbiamo giocato in Spagna l'anno scorso e non siamo mai arrivati in finale: siamo pronti a lottare e darci la possibilità di vincere" anche se sappiamo che "in tanti tiferanno per gli altri". Così il capitano della squadra spagnola di Coppa Davis, David Ferrer, parla della finale contro gli azzurri. Tutti, ha aggiunto parlando del forfait di Alcaraz, "volevamo che Carlos fosse qui per aiutare la squadra: è il nostro migliore giocatore. Ma a volte queste cose succedono, ci sono infortuni nel tennis e abbiamo fatto una grande settimana senza di lui". Stiamo procedendo, ha concluso, "giorno per giorno, punto per punto: siamo giocatori che possono competere in tutte le situazioni. È quello che stiamo dimostrando e quello che vogliamo continuare a fare".

Tennis: Spagna, Ferrer: "In finale pronti a lottare contro l'Italia"