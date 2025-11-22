Coppa Davis, Alcaraz esulta sui social: "Grandi, a domani per la coppa"

"Vamos. Grandi! A domani per la coppa". Con queste parole in un post su Instagram Carlos Alcaraz esulta per la vittoria della Spagna contro la Germania per 2-1 nella seconda semifinale di Coppa Davis. Decisivo il punto ottenuto nel doppio da Granollers e Martinez. Alcaraz è il grande assente di questa edizione a Bologna, il numero 1 del mondo aveva inizialmente risposto alla convocazione poi ha dovuto dare forfait per un infortunio alla coscia occorso nella finale delle Atp Finals persa contro Jannik Sinner.