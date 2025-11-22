Milano-Cortina, A.Fontana: "Sembrava impossibile ma siamo in linea"

"Sta crescendo tra le persone la voglia, l'entusiasmo, il sentimento a favore delle Olimpiadi che fino a poco tempo fa era poco percepito. Siamo partiti in ritardo, sembrava impossibile realizzare tutto, quindi ora c'è grande soddisfazione. Io sono scaramantico, ma sulla carta siamo in linea con quello che dovevamo fare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato dalla Lega a Milano sulle Olimpiadi. "Stiamo facendo le ultime attività necessarie, è arrivata anche un po' di neve perché quella è fondamentale - ha aggiunto -, non tanto per l'innevamento sulle piste, perché quello è garantito, ma perché vogliamo che le nostre montagne siano anche belle da vedere".