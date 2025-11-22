Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, A.Fontana: "Sembrava impossibile ma siamo in linea"

22 Nov 2025 - 22:10

"Sta crescendo tra le persone la voglia, l'entusiasmo, il sentimento a favore delle Olimpiadi che fino a poco tempo fa era poco percepito. Siamo partiti in ritardo, sembrava impossibile realizzare tutto, quindi ora c'è grande soddisfazione. Io sono scaramantico, ma sulla carta siamo in linea con quello che dovevamo fare". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento organizzato dalla Lega a Milano sulle Olimpiadi. "Stiamo facendo le ultime attività necessarie, è arrivata anche un po' di neve perché quella è fondamentale - ha aggiunto -, non tanto per l'innevamento sulle piste, perché quello è garantito, ma perché vogliamo che le nostre montagne siano anche belle da vedere".

Ultimi video

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

I più visti di Altri Sport

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:17
Scherma, CdM paralimpica: azzurri d'oro e d'argento nel sabato thailandese
23:06
Atletica: assoluti indoor 2026 ad Ancona, il cross a Selinunte
22:10
Milano-Cortina, A.Fontana: "Sembrava impossibile ma siamo in linea"
21:24
Coppa Davis, Alcaraz esulta sui social: "Grandi, a domani per la coppa"
21:20
Tennis: Spagna, Ferrer: "In finale pronti a lottare contro l'Italia"