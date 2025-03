Atletica: a Boston azzurra Vissa batte record italiano miglio

È il terzo record del mezzofondo femminile in questa prima parte del 2025, ognuno con una firma diversa. Oltre al primato di Vissa, sono stati spostati i limiti anche nei 1500 indoor per mano di Marta Zenoni (4:03.59 in Lussemburgo) e nei 3000 grazie all'8:30.82 di Nadia Battocletti a Liévin.