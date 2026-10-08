Arti marziali: al via a Roma 6a edizione campionati europei Wmo Muay Thai

08 Ott 2026 - 11:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Presentata, a Roma, presso la Sala Tevere del Consiglio Regionale del Lazio, la sesta edizione dei Campionati Europei di Muay Thai ("WMO Muay Thai European Championships") in programma al PalaPellicone di Ostia (centro tecnico della FIJLKAM) dal 9 all'11 ottobre. Attesi 300 atleti provenienti da 20 Paesi, tra Muay Thai, combattimenti Amateur, Pro-Am, Professionisti e "Krabi Krabong". Hanno già aderito delegazioni di Spagna, Francia, Germania, Cipro, Galles, Inghilterra, Svizzera, Scozia, Portogallo, Irlanda, Ucraina, Ungheria, Slovenia, Grecia, Romania e Belgio, oltre a Israele, Tunisia e all'Etiopia. Sabato sera 10 ottobre il gran galà "THE R.O.M.A." (l'acronimo sta per The Ring of Martial Arts) con cinque titoli in palio tutti al femminile. Un evento di profilo internazionale dedicato a diverse discipline da ring (Muay Thai, Muay Boran e Krabi Krabong). La manifestazione è sostenuta dalla WMO - World MuayThai Organization, organismo internazionale, che opera nel mondo della Muay Thai, e che riconosce titoli e competizioni a livello nazionale, continentale e mondiale. La sigla "WMO" identifica una realtà internazionale, punto di riferimento del settore, all'interno della quale convivono diversi livelli di competizione: dalla categoria Amateur al Pro-Am, fino al professionismo. Gli eventi Pro-Am e Pro saranno sotto l'egida della sigla internazionale WMO, i match Amateur Muay Boran sotto la WMBF ((World Muay Boran Federation). Quest'ultima è l'organizzazione mondiale fondata dal Grand Master Chinawut Sirisompan per tutelare, insegnare e promuovere il "Muay Boran", l'antica arte marziale thailandese considerata l'antenata del moderno sport conosciuto con la denominazione Muay Thai. L'evento capitolino, coordinato è gestito dalla WMO Italia, il cui referente tricolore e direttore organizzativo è Mauro Magliocchetti (supportato dalla presidente della ASD WMO Italia, Valeria Grandi), vede il patrocinio dell'Ente di promozione sportiva Libertas e dell'APS FE.NA.L.C. La kermesse infine può contare sul supporto strategico di "Amazing Thailand", brand ufficiale di promozione turistica della Thailandia, creato dalla Tourism Authority of Thailand (TAT) per promuovere il Paese asiatico, a livello internazionale, come destinazione turistica. "Questo galà degli sport da combattimento vuole essere molto più di una competizione - ha dichiarato Mauro Magliocchetti, referente italiano WMO e direttore organizzativo dell'evento -Vogliamo costruire un appuntamento capace di riunire, atleti, sigle nazionali/internazionali, tecnici e pubblico, creando un vero punto di incontro tra il settore dilettantistico, il Pro-Am e il professionismo. La presenza di circa 300 atleti, e di delegazioni provenienti da Europa e Paesi extraeuropei, conferma la dimensione internazionale che vogliamo dare al progetto, grazie al supporto strategico della World MuayThai Organization, di cui siamo referenti diretti sul territorio nazionale". 

Ultimi video

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

05:02
DICH ARIANNA FONTANA GENTLEMAN DICH

Arianna Fontana: "Anno eccezionale. Non ho ancora deciso sul mio futuro"

00:45
MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

03:09
Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

02:08
Tamberi, rinascita vera

Tamberi, rinascita vera

01:14
MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

01:39
Conegliano protagonista

Conegliano protagonista

01:44
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:41
SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

02:05
13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

02:59
Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

Indianapolis Colts-Washington Commanders: l'esecuzione degli inni

02:48:58
Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

Indianapolis Colts-Washington Commanders: partita integrale

01:31
Lo show Nfl su Mediaset

Lo show Nfl su Mediaset

02:07
DICH TAMBERI DA TRENTO PER SITO 4/10 OK

Tamberi a cuore aperto: "La mia carriera come un film…"

01:28
La NFL torna su Mediaset

La NFL torna su Mediaset

01:20
I mondiali di ciclismo

I mondiali di ciclismo

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV COLPISCE SPETTATORE PALLATA PECHINO VS DJOKOVIC 05/10 MCH

Follia Medvedev: squalificato per una pallata nell'occhio ad uno spettatore

13 HL NFL INDIANAPOLIS-WASHINGTON 3/10 SRV

Nfl, gli highlights di Indianapolis-Washington

MCH BLINK 182 E BASEBALL MCH

Baseball: Tom DeLonge dei Blink 182 si emoziona quando allo stadio parte la sua "All the small things"

Grande spettacolo a Londra per la Nfl: vip e pienone allo stadio del Tottenham

SRV VOLLEY PRIMA GIORNATA 4/10 SRV

Volley femminile: gli highlights della prima giornata

Il ritorno di Tatanka

Il ritorno di Tatanka

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:45
Procura sportiva Fisi archivia "ma possibili errori dei tecnici in morte Franzoso"
13:25
Basket: oltre 6mila biglietti venduti per derby Maxima Roma-Bc
13:11
Rally: da 2027 Roma tappa mondiale World Rallychampionship
Sinner e Djokovic
12:35
Tennis, Djokovic: "Chiamerò Sinner. Ha fatto una scelta intelligente"
12:32
Formula 1, Alonso: "Amo competere, dopo la Formula 1 correrò in altre serie"